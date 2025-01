Martedì di fuoco per gli italiani agli Australian Open. A cominciare dal bel successo di Berrettini su Norrie, primo match di giornata, gli azzurri sono grandi protagonisti a Melbourne. Sostenuti da un gran tifo del pubblico di casa. Lorenzo Musetti ha vinto il derby contro Matteo Arnaldi e hanno passato il turno anche Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini. Eliminato invece Luca Nardi. In campo ora Flavio Cobolli.

Gli italiani agli Australian Open

Dopo la grande vittoria di Matteo Berrettini, che ha regolato Norrie con un 6-7 (4-7), 6-4, 6-1, 6-3, cede subito Luca Nardi. Il tennista pesarese è stato eliminato dopo una battaglia di oltre 4 ore contro Diallo: il canadese ha strappato il successo al quinto set: 6-7 (1) 7-6 (3) 5-7 6-1 6-2. Giornata da ricordare invece per Lorenzo Sonego: l'azzurro ha battuto Wawrinka 6-4 5-7 7-5 7-5 in 3 ore e 14 minuti. Musetti batte Arnaldi 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-3 in 4 ore e 7 minuti e passa il turno. Il derby italiano è andato invece a Lorenzo Musetti, che ha battuto Matteo Arnaldi 7-6 (4) 4-6 7-6 (5) 6-3 in 4 ore e 7 minuti. Avanza nel torneo anche Jasmine Paolini, che dopo un secondo set super ha battuto la cinese Wei, numero 117 al mondo, con un 6-0 6-4 in un'ora e 15 minuti.