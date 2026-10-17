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Bologna-Inter, i nerazzurri protestano per un rigore su Thuram: cos'è successo

Intorno all'ora di gioco, il francese viene ammonito per simulazione

Thuram - IPA
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17 ottobre 2026 | 19.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio destinato a far discutere in Bologna-Inter, partita di Serie A di oggi, sabato 17 ottobre. Intorno all'ora di gioco, Marcus Thuram rimedia un giallo per simulazione dopo un contatto con l'ex compagno di squadra Matteo Darmian. Cos'è successo? Il centravanti francese, partito da fuori e leggermente defilato sulla destra, entra in area e cade su pressing dell'esterno rossoblù. L'arbitro Doveri non ha però dubbi e lo ammonisce, ma l'attaccante protesta e anche il tecnico dell'Inter Chivu si lamenta.

La spiegazione (con correzione) di Marelli

L'episodio è stato subito commentato in diretta dall'ex arbitro Luca Marelli, su Dazn: "Il contatto c'è, è abbastanza leggero. Di sicuro è sbagliata l'ammonizione per simulazione, correttamente non è stato assegnato però il rigore. Rimane l'errore di Doveri, non era ammonizione". Nel post-partita, Marelli ha poi corretto le sue dichiarazioni iniziali dopo aver rivisto successivamente le immagini del contatto da altre prospettive, chiarendo come ci sia stato un contatto evidente tra Thuram e Darmian.

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Inter Serie A rigore simulazione
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