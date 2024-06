Buffon: "Italia ottima squadra forse sottovalutata, Spalletti il nostro Sinner"

Il team manager azzurro: "Sono convinto che non falliremo in Germania"

"Euro 2024? Quando ci sono questi eventi è l’unico momento in cui tutti ci sentiamo fratelli, la Nazionale ha questo potere, siamo tutti fratelli. Succede nella vita che i nostri riferimenti passati vanno a riprendere situazioni calcistiche. Siamo un’ottima squadra, sottovalutata probabilmente ed è una buona cosa. Sono convinto che abbiamo 3-4 individualità di grandissimo livello e il valore aggiunto che è il mister e il suo staff. Abbiamo un ct che è riuscito a trasmettere una passione, attaccamento, serierà e responsabilità veramente elevato. Sono convinto che non falliremo… fare le partite provare e vincere e d essere gagliardi, ne sono sicuro". Lo ha detto Gigi Buffon, team manager dell’Italia, a Solomeo per il lancio dei primi 100 calciatori candidati al premio European Golden Boy 2024, parlando dei prossimi Europei di Germania 2024.

“Spalletti può essere il Sinner di questa nazionale? Sicuramente, penso sia veramente il valore aggiunto in una squadra ottima, spesso sottovalutata e dove ci sono anche 3-4 individualità che sono di livello mondiale”, ha aggiunto il team manager della Nazionale azzurra Gigi Buffon. “Quali sono le sensazioni per l'Europeo? Sono sensazioni bellissime, per forza, perché se all'inizio hai sensazioni brutte è meglio non partire, per cui grande positività, grande ottimismo, vedere con occhi propositivi le cose buone, vedere anche quelle che non vanno, perché se si migliorano anche quelle diventiamo una squadra da temere. Gli spagnoli hanno detto che l'Italia è la peggiore squadra campione in carica? Sono giudizi. Nel mondo bisogna sapere stare anche con gli altri e sapere accettare i pensieri degli altri e poi magari se questi pensieri fungono da stimolo e pungono l'orgoglio tanto meglio”, ha aggiunto Buffon.