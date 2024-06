Bullismo, Bartocci (Gavio): "Supportiamo Accademia campioni con Cittadella spor"

“Il nostro impegno all’interno di questo progetto è quello di supportare questa organizzazione con la struttura della Cittadella dello sport che sta nascendo a Tortona che sarà un contenitore per i contenuti di questa community e anche per organizzare grandi eventi. Ci sarà inoltre la possibilità di farci vedere anche ad altre grandi aziende perché possa essere replicato questo sistema nei vari progetti di sostenibilità”. Lo ha dichiarato Ferencz Bartocci, Ceo di Gestione Cittadella, la società del Gruppo Gavio specializzata nella gestione di impianti sportivi ed eventi, in occasione della presentazione dell’Accademia dei Campioni promossa dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.

Bartocci ha poi spiegato: “L’Accademia dei Campioni rappresenta la volontà di mettere insieme campioni dello sport, ma anche della cultura, dello spettacolo, della musica. Mettere i campioni davanti a una telecamera, a raccontarsi, per raccontare le loro esperienze, le loro fragilità a un mondo giovane che poi possa trasferire questi concetti e questo modo di approcciarsi alla vita ai loro coetanei. Quindi sarà un progetto peer to peer che partirà con il coinvolgimento di 100.000 studenti inizialmente, ma che vogliamo si diffonda sempre di più”.