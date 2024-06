Calcio, le maglie di Scamacca e altri all'asta a Montecitorio per beneficenza

Gianluca Scamacca e Immobile, Pedro e Ferguson, Chiesa e tanti altri calciatori, società e collezionisti che hanno voluto mettere in palio le proprie maglie per una buona causa. Venerdì 21 Giugno, presso il Circolo Montecitorio a Roma, si terrà un'asta di beneficenza per aiutare i gemelli Flavio e Francesco, affetti da una terribile e rara malattia neurodegenerativa chiamata Sindrome di Batten e per sostenere la ricerca sui tumori cerebrali.

Un’asta nella quale saranno ricordati Maurizio Maestrelli proprio nel Cinquantennale dello Scudetto del 1974 vinto dal papà e Marco Cochi, giornalista e storica firma di Primato l’house organ di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Sarà possibile fare donazioni dirette all'associazione ''Insieme per Flavio e Francesco'' mediante versamenti sull’ iban: IT17 W033 5901 6001 0000 0114 643. Promotori della serata Mario Santangelo, Alessandro Cochi e Monia Materazzi.