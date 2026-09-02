Il calcio mercato in Italia si è chiuso ieri alle 20 ma il mercato in uscita verso altri paesi con il mercato ancora aperto e i tanti svincolati, anche di lusso, non si è ancora arrestato. Inter, Juventus, Roma e Como hanno acceso i riflettori con operazioni di primo piano, mentre altri club hanno preferito consolidare i propri progetti senza stravolgere gli equilibri, delude il Napoli mentre Parma e Bologna non convincono. Ecco i voti alle 20 squadre di Serie A.

ATALANTA: VOTO 7

Il nuovo progetto tecnico dei bergamaschi con Maurizio Sarri alla guida ha visto un mercato da big, sia in entrata e che in uscita. Palestra e Ahanor hanno portato nelle casse nerazzurre circa 100 milioni di euro, oltre alle cessioni di Maldini a El Bilal Touré. Dispiace veder partire il capitano De Roon. In entrata l'ultimo arrivato a centrocampo è Kessie a cui si aggiungono Kristensen e Rowe. Inoltre è arrivato Gaetano ed Elmas. Avere trattenuto i big come Carnesecchi, De Ketelaere e Ederson fa salire il voto finale.

BOLOGNA: VOTO 4,5

Mercato complesso per il Bologna di Domenico Tedesco. La scelta di cedere tre pezzi pregiati dell'attacco come Castro alla Roma, Dallinga al Colonia e Rowe all'Atalanta, uno in difesa come Lucumi alla Juventus e uno a centrocampo come Freuler all'Olympiakos non ha aiutato l'inizio di stagione del nuovo tecnico, considerando anche l'arrivo di due attaccanti in cerca di riscatto, come Piccoli e Dovbyk e altre scommesse, come Amondarain dell'Estudiantes. Bene il rinnovo di Orsolini, Da verificare Mbangula.

CAGLIARI: VOTO 6

Il Cagliari nonostante abbia perso un pezzo importante come Palestra (ma era di proprietà dell'Atalanta) oltre a Gaetano ed Esposito, ha provato a reagire con gli arrivi di Nzola dalla Fiorentina e di Kevin Carlos, dal Nizza. Bene l'invenzione Romano, e giovani come Fazzini, Maldini e Fadera.

COMO: VOTO 8,5

Il Como di Fabregas con la Champions League da giocare ha voluto provare ad alzare ulteriormente l'asticella, rinforzando la squadra in tutti i reparti. Chalobah è quello che mancava in difesa, mentre Yan Couto e Kaiki saranno utili sugli esterni, e Ricci conosce bene il campionato e può ricoprire più ruoli. Grande affare il giovane Liberali a 6 milioni di euro e da non sottovalutare Milla. La ciliegina è Kean dalla Fiorentina, la punta che mancava al Como dopo l'addio di Morata, anche se il colpo da 90 è il riscatto dal Real Madrid di Nico Paz.

FIORENTINA: VOTO 5,5

La Fiorentina di Grosso ha comprato molto ma non è ancora una squadra. Bene l'arrivo di Atta, fa sognare quello di Mastantuono, anche se in prestito secco dal Real Madrid, ma sono tanti i punti di domanda a cominciare dalla cessione dell'ultimo minuto di Kean. In difesa sono arrivati Dragusin, Alex Jimenez e Joao Mario e in attacco Pellegrino e Beto che sulla carta non valgono Kean, oltre a Gnonto dal Leeds. Da scoprire Njie e Oulai. Dubbi anche sulla cessione alla Lazio di Gudmundsson, nonostante l'arrivo di Pedro Goncalves.

FROSINONE: VOTO 6,5

Buon mercato per il Frosinone di Alvini con le conferme Ghedjemis e Raimondo, e il ritorno di Zerbin. Hanno aggiunto esperienza con Grillitsch e Schmid, 4 goal e 8 assist l'ultima stagione con il Werder Brema, buoni elementi per lottare per la salvezza.

GENOA: VOTO 6

Si è pensato più a cedere che ad acquistare e sembra si sia indebolito questo Genoa di De Rossi, che deve augurarsi di vincere qualche scommessa. Sono partiti Norton-Cuffy, Ekhator, Malinovskyi, Onana, Cornet, Martin e Masini. E' rimasto Baldanzi e sono arrivati Sow dal Siviglia e Traorè dal Marsiglia, da scoprire Osmajic, Havel e Meichtry. Robinho jr sembra un'operazione commerciale e tra gli svincolati si è pescato il ritorno di El Shaarawy.

INTER: VOTO 7

L'Inter di Chivu nonostante il mancato arrivo di Palestra e la partenza di Dumfries e Frattesi ha tenuto il blocco principale, sta vedendo crescere Diouf ed ha visto arrivare Spence e Stones, acquisti di esperienza e personalità oltre a Provedel in porta. C'è poi Jones che sarà un jolly utile e si sono confermati Lautaro, Thuram e Pio Esposito a cui è stato rinnovato il contratto.

JUVENTUS: VOTO 6,5

I tifosi della Juventus attendevano il colpo ma senza i soldi della Champions Carnevali ha fatto quello che ha potuto. In porta è arrivato Vicario, poi Sarr e Kuolo Muani hanno riempito un vuoto per Spalletti come Lucumì al centro della difesa e Celik sull'esterno destro. Da valutare l'arrivo in avanti, dopo aver perso Vlahovic, di Woltemade, come anche quelli dei giovani Alajbegovic ed Ekhator.

LAZIO: VOTO 6,5

Colpi finali di livello per la Lazio, nonostante un mercato a saldo zero. Gli arrivi di Frattesi, Pinamonti e Gudmundsson hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Gattuso dopo gli arrivi di Sutalo e Doekhi garantiscono centimetri e forza fisica, ma da valutare, come anche Pedraza. La cessione di Gila al Milan, 30 milioni di euro per un giocatore in scadenza nel 2027, e Dia, 8+2 milioni dal Rennes, aiutano il bilancio. Da capire il futuro di Romagnoli destinato all'Arabia Saudita e in quel caso si andrà su uno svincolato.

LECCE: VOTO 5

Mercato complesso per il Lecce di Di Francesco. Gli arrivi di Geubbels, Monteiro e Fatah non illudono i tifosi. C'è anche Ilic, e da capire come andrà a finire la battaglia legale con l'Al Swehly per Banda che ha condizionato il mercato. Le partenze di Camarda e Cheddira non mancheranno.

MILAN: VOTO 6

Mercato da decifrare per il Milan di Amorim. Gli arrivi di Gila e Ramos spiccano sugli altri anche per i soldi spesi. Da definire l'arrivo di Moreira a 45 mln. Manca un difensore centrale affidabile e un sostituto di Ramos. Sulla trequartista è arrivato Hutchinson. In uscita Fofana, Ricci, Gimenez, Athekame e Nkunku via in prestito, ma si poteva fare di più, poi Leao in Turchia per un'offerta inferiore ai 50 milioni di euro. Cissé ha talento ma non è ancora pronto per diventare il Rafa di turno.

MONZA: VOTO 4,5

Pochi soldi e anche poche idee per il Monza di Juric. Da valutare gli arrivi di Varela dal Benfica, Folorunsho dal Napoli e Tourè dal Pisa, ma potrebbe essere troppo poco per salvarsi. Zeballos del Boca è tutto da scoprire come Ziolkowski dalla Roma.

NAPOLI: VOTO 5

Allegri dovrà accontentarsi perchè il Napoli ha fatto poco sul mercato con i soli arrivi di Favasuli e Badiashile, due alternative. Manca un numero 9 di livello oltre ad Hojlund dopo l'addio di Lukaku. Saltato Gabriel Jesus che ha scelto il Barcellona, l'unica alternativa rimasta è Lucca. Del resto la mancata cessione di Lang ha bloccato il mercato in entrata.

PARMA: VOTO 5,5

Tre cessioni importanti per il Parma con il portiere Suzuki, oltre a Circati e Pellegrino, di fatto la colonna vertebrale. Diverse le scommesse come Romero del Tigre e Lontani del Milan, mentre El Bilal Touré al Tardini può rilanciarsi e Diallo è il classico colpo low cost. Non basta neanche Diego Carlos.

ROMA: VOTO 8

Nonostante la Roma non abbia raggiunto il tanto agognato attaccante esterno, il ds D'Amico ha contenuto le perdite e tenuto tutti i big, compreso Kone che ha rischiato di andare al Chelsea nell'ultimo giorno di mercato per 60 mln. Castro come vice-Malen vale più di Venturino, Dovbyk e Ferguson e Robinio Vaz, mentre Molina è un esterno affidabile con esperienza e può sostituire Celik. Si punta poi sul talento portoghese Rodrigo Mora ed è utile per Gasperini il rinnovo di Pellegrini e l'arrivo di De Roon dopo la partenza di El Aynaoui. Si aggiungono in difesa Balerdi, nazionale argentino e Koulierakis un bel prospetto.

SASSUOLO: VOTO 6

Nel primo mercato senza Carnevali sono diverse le sorprese per i neroverdi come le partenze di Muharemovic e Pinamonti, e gli arrivi di Leysen e Caleta Car, e in attacco Sebastiano Esposito dal Cagliari. In mezzo sono arrivati Adzic e Dominguez a disposizione di Aquilani. Si lavora su Acerbi e Darmian svincolati per completare la rosa.

TORINO: VOTO 5,5

Tante scommesse anche per il Torino con giocatori di corsa come Fortini e Belghali e la conferma di Cacciamani, che non è stato ceduto alla Roma. Arrivano Fitz-Jim, uomo d'ordine, Daniel Bragança e Perri. Il tecnico Abate spera di ritrovare il vero Comuzzo. In avanti i soliti Duvan Zapata, Ché Adams, Simeone e Kulenovic, mentre Njie è stato ceduto alla Fiorentina per 16 milioni più 4 di bonus. Buono l'arrivo di Mandragora.

UDINESE: VOTO 6

I friulani hanno lavorato bene in uscita, come al solito, verrebbe da dire. Da valutare i giocatori in entrata. Atta alla Fiorentina per 25 milioni di euro (più 5 milioni di eventuali bonus e 30% sulla futura rivendita), Kristensen all'Atalanta per 22 milioni di euro (più 3 milioni di bonus) hanno portato tanti soldi ma Runiajic voleva qualcosa in più oltre alla conferma di Solet e Davies, e il rinnovo di Zaniolo. Sono arrivati Vojvoda, Jovanovic e Unai Gomez ma potrebbe non bastare.

VENEZIA: VOTO 6+

Il mercato del Venezia punta alla salvezza con gli arrivi di Basic, Sohm, Mazzocchi e Juan Jesus oltre a, Bella-Kotchap e Adams. Anche Rrahmani a disposizione di Stroppa.