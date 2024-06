'Campioni di Vita – no al bullismo', un progetto per promuovere cultura e sport

L'Accademia dei Campioni, frutto di una importante partnership tra l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile e Gestione Cittadella srl, in collaborazione con OPES aps presenterà, lunedì 17 giugno 2024, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica, il progetto "Campioni di Vita - no al bullismo". L'evento avrà inizio alle 11.00 e vedrà gli interventi di Luca Massaccesi, presidente dell'ONBD e di Ferencz Bartocci, CEO di Gestione Cittadella e Derthona Basket. Sarà anche presente Juri Morico, presidente di OPES aps.

Il progetto "Campioni di Vita" nasce con l’intento di promuovere la cultura dello sport come strumento di prevenzione e contrasto al disagio giovanile. Nello specifico si propone di formare gli studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado, promuovendo uno stile di vita sano e modelli comportamentali positivi mutuati dal mondo sportivo.

Luca Massaccesi, presidente dell'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, parlando dell'evento del 17 giugno prossimo a Roma ha dichiarato: "Le sinergie messe in campo rappresentano, da sole, già un bel successo; i nostri adolescenti stanno vivendo una vita sempre più complicata ed è bello che tanti Campioni, artisti ed istituzioni si trovino insieme, a loro favore, in una iniziativa di così alto valore morale" Gli fa eco Ferencz Bartocci, CEO di Gestione Cittadella, la società del Gruppo Gavio specializzata nella gestione di impianti sportivi ed eventi: "Sostenere i più giovani nel loro percorso di crescita, affiancarli nelle loro fragilità è un impegno che vogliamo concretizzare ad iniziare dalla Cittadella dello Sport di Tortona. La speranza è che questo esempio possa contagiare positivamente tante altre eccellenze del panorama sportivo nazionale e non solo".

Per OPES aps, ad intervenire è Juri Morico, presidente nazionale: "Il disagio giovanile è un fenomeno sociale che non può e non deve essere ignorato. OPES è in prima linea con azioni mirate e spesso realizzate in sinergia con altre realtà. Attraverso la pratica sportiva e le attività svolte nel sociale ci impegniamo a costruire una cultura dello sport che sia solida e produca consapevolezza: l’Accademia dei Campioni rappresenta un passo in questa direzione. Solo lavorando insieme e condividendo tutti le proprie risorse possiamo davvero generare valore nella società e ottenere risultati importanti"