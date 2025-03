La corsa Champions è sempre più incerta. Dopo i successi di misura di Juventus, Bologna e Roma e la vittoria della Fiorentina nello scontro diretto contro l’Atalanta, la classifica si accorcia.

In attesa del big match tra Napoli e Milan e di Lazio-Torino, la Serie A racconta sette squadre in 11 punti (dall’Atalanta, terza, al Milan, nono). Considerando solo il quarto posto, l’ultimo utile per agguantare la qualificazione alla competizione regina, il discorso diventa ancora più intricato, con sei squadre in 9 punti. Dalla quarta piazza del Bologna (56 punti) alla nona del Milan (47), passando per Juve (55), Roma (52), Lazio (51) e Fiorentina (51).

Corsa Champions, calendario e incroci

Il calendario avrà un ruolo determinante nella volata Champions, visto che la corsa al quarto posto passerà soprattutto per i tanti scontri diretti. A cominciare dal prossimo weekend della 31esima giornata, in cui ci saranno Atalanta-Lazio, Bologna-Napoli, Milan-Fiorentina e Roma-Juventus.

32ª giornata

Atalanta-Bologna, Fiorentina-Parma, Juventus-Lecce, Lazio-Roma, Udinese-Milan

33ª giornata

Bologna-Inter, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Milan-Atalanta, Parma-Juventus, Roma-Verona

34ª giornata

Fiorentina-Empoli, Inter-Roma, Juventus-Monza, Lazio-Parma, Udinese-Bologna, Venezia-Milan

35ª giornata

Bologna-Juventus, Empoli-Lazio, Genoa-Milan, Roma-Fiorentina

36ª giornata

Atalanta-Roma, Lazio-Juventus, Milan-Bologna, Venezia-Fiorentina

37ª giornata

Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio, Juventus-Udinese, Roma-Milan

38ª giornata

Bologna-Genoa, Lazio-Lecce, Milan-Monza, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus