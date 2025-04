Champions League – Arsenal e Psg danno il via alle semifinali Gunners avanti a 2,15 su Sisal.it ma il Psg è favorito per la conquista della finale

Roma, 28 aprile 2025 – Arsenal e Paris Saint Germain danno il fischio di inizio alle semifinali di Champions League, le squadre si affrontano all’Emirates Stadium e in palio c’è una finale che gli inglesi non raggiungono dal 2006, i parigini dal 2020. L’ultimo confronto tra le due formazioni è di quest’anno, nel maxigirone, a Londra, dove i Gunners si sono imposti per 2 a 0. Una vittoria che potrebbe ripetersi secondo gli esperti di Sisal, i londinesi – imbattuti in questa edizione della Champions - sono infatti avanti a 2,15, con il blitz parigino e il pareggio entrambi a 3,40. Il pronostico si ribalta però in ottica passaggio turno, con il Psg che, dopo aver vinto la Ligue1, è leggermente favorito per la conquista della finale, a 1,80 contro il 2,00 dell’Arsenal. Gara aperta e in cui non dovrebbe mancare lo spettacolo, almeno a guardare il Gol, a 1,65, e l’Over 2,50, a 1,90. Il finale più probabile è l’1 a 1, a 6,50, con la replica del 2 a 0 proposto a 10,50.

Arteta deve fare i conti con qualche defezione ma può contare su Bukayo Saka, già a segno nella precedente sfida con i parigini e autore di nove gol e sei assist in questa edizione della Champions: la sua rete è a 3,00, a 4,00 l’ipotesi di un suo assist. Il Psg ha invece l'intera rosa al completo, su tutti spicca Dembelé, uno dei protagonisti dell'ascesa dei parigini: autore di sette reti e tre assist in questa Champions, il suo gol è a 3,00, l’ipotesi che sia lui ad aprire le marcature è a 5,50. Arsenal e Psg non hanno mai vinto la Coppa dalle grandi orecchie, per entrambe dunque si tratterebbe di un trionfo storico che per gli uomini di Arteta è probabile, a 3,50, dietro solo al favoritissimo Barcellona, mentre la squadra di Luis Enrique è sul terzo gradino del podio, a 4,00.

