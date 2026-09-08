Champions League, il Napoli prova a fermare la corazzata Arsenal

Massimiliano Allegri, al pari di tutto il mondo Napoli, si aspettava un inizio di stagione ben diverso e, mercoledì sera per l’esordio in Champions League al Maradona, arriva l’avversario peggiore che si possa incontrare: l’Arsenal campione d’Inghilterra. I Gunners, a detta di tutti, sono i grandi favoriti del torneo: gli uomini di Arteta, dopo aver perso ai rigori il trofeo lo scorso maggio contro il PSG, vogliono portare all’Emirates la Coppa dalle Grandi Orecchie. La campagna europea del Napoli, due sconfitte nelle prime tre di Serie A, parte dunque in salita tanto che gli esperti Sisal vedono l’Arsenal favoritissimo a 1,75 contro il 5,00 degli azzurri mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Pareggio peraltro mai uscito nei 4 precedenti, 3 vittorie inglesi e una italiana: si preannuncia un match tirato, questo dice la storia, tanto che l’ipotesi di una gara con meno di 3 reti segnate e con solo una squadra a segno è data a 2,45. Il risultato esatto di 2-0, uscito nei primi tre incroci, è offerto a 8,50 per Havertz e compagni mentre si sale fino a 25 per quello a favore dei partenopei. Un intervento del VAR nel secondo tempo, a 6,00, potrebbe diventare decisivo al pari di un autogol, a 9,00, o di un rigore offerto a 3,20.

Il Napoli, come detto, partirà sfavorito ma può contare su un jolly: Kevin De Bruyne. L’ex Manchester City, infatti, ha incrociato l’Arsenal 16 volte in Premier con un bilancio che parla di 11 vittorie, 3 pareggi e appena due sconfitte nelle quali ha messo insieme 8 gol e 4 assist. Da notare, inoltre, che quando il centrocampista belga ha lasciato il segno, il City non ha mai perso: ecco quindi che un gol o un assist di KDB sono offerti a 3,50. L’Arsenal dovrà poi stare a Rasmus Hojlund, nel tabellino dei marcatori a 3,75. I Gunners, dal canto loro, sanno che Kai Havertz, a 2,75, e Viktor Gyokeres, a 2,40, possono trovare il gol facilmente ma Arteta si affida soprattutto a Christos Tzolis, già tre assist in stagione, per scardinare la difesa azzurra: il quarto passaggio vincente del greco è dato a 3,75