I bianconeri hanno battuto i marocchini per 4-1 nella seconda giornata del Mondiale per Club 2025

La Juventus continua a vincere nel Mondiale per Club 2025. I bianconeri hanno battuto oggi, domenica 22 giugno, i marocchini del Wydad Casablanca per 4-1 allo stadio Lincoln Financial Field di Filadelfia nella seconda giornata del girone G, conquistando così la qualificazione agli ottavi di finale. A guidare la squadra di Tudor una super prestazione di Kenan Yildiz, che ha provocato l'autorete di Boutouil al 6' del primo tempo, per poi siglare una doppietta d'autore. Il primo, uno splendido destro da fuori area, al 16' e il secondo al 69'. Ad arrotondare il risultato il calcio di rigore trasformato da Dusan Vlahovic in pieno recupero, al 94'.

Con questa vittoria la Juve sale quindi a quota 6 punti e vola in testa al girone G, in attesa del Manchester City, che nella notte sfiderà gli emiratini dell'Al Ain. Rimane a 0 il Wydad Casablanca, eliminato, mentre i bianconeri possono festeggiare l'accesso agli ottavi di finale. Per il primo posto nel girone ci sarà da attendere l'ultima giornata, quando Tudor sfiderà Guardiola nell'ultima giornata della fase a gironi.

Nell'ultima giornata del girone G la Juventus sfiderà quindi il Manchester City, mentre il Wydad Casablanca affronterà l'Al Ain.