Il serbo, numero 1 del mondo, sconfitto dal cileno Tabilo in 2 set

Novak Djokovic eliminato oggi nel terzo turno degli Internazionali d'Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enne cileno Alejandro Tabilo, numero 32 del ranking Atp e 29 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e otto minuti.