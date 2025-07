Novak Djokovic debutta a Wimbledon 2025 . Oggi, martedì 1 luglio , il serbo affronta il francese Alexandre Muller nel primo turno del torneo. Tra i due, solo un precedente risalente agli Us Open 2023 e vinto dall'ex numero uno al mondo. Per l'ex numero uno al mondo, sette volte vincitore a Wimbledon, riparte così l'assalto al torneo più prestigioso.

Wimbledon 2025 è visibile in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre gli altri canali di Sky trasmetteranno le partite più interessanti sugli altri campi