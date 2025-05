Novak Djokovic ufficializza il termine della collaborazione con Andy Murray nel ruolo di coach. "Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto degli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo. Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme", ha scritto il serbo sui suoi social.

"Grazie Novak per l’incredibile opportunità di lavorare insieme", ha replicato Murray.

Djokovic, momento nero

Non è un buon momento per l’ex n.1 del mondo, assente anche a Roma per gli Internazionali d'Italia. Quest'anno ha raggiunto la finale a Miami, dove ha sfiorato il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore, ma è stato sconfitto in finale da Jakub Mensik. Poi è stato battuto all'esordio a Montecarlo dal cileno Alejandro Tabilo (che l'aveva sorpreso anche l'anno scorso a Roma) e a Madrid da Matteo Arnaldi. Alla fine del match contro l'azzurro, il serbo aveva lanciato qualche interrogativo sul futuro: "Il mio livello di tennis non è ora quello che vorrei".