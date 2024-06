Contro la Svizzera il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti punta sul centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli al posto dell'italo-brasiliano Jorginho per la partita di questa sera a Berlino per gli ottavi di finale dell'Euro 2024. Il Ct, infatti, scrive 'Il Corriere della Sera', ha sciolto quasi tutti i rebus: giocherà Mancini per lo squalificato Calafiori mentre Buongiorno è in preallarme se Bastoni non dovesse recuperare alla tonsillite che lo tormenta da qualche giorno. Dimarco è indisponibile e sarà sostituito dal suo compagno Darmian in una difesa a quattro. Sulla fascia ci sarà anche il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Al centrocampo quindi Spalletti punta quindi su Fagioli alla prima da titolare. Lo Juventino, rileva il quotidiano, è piaciuto al Ct per la personalità con cui è entrato contro la Croazia nel momento della disperazione.

Oltre a Fagioli nel centrocampo della nazionale ci saranno anche l'interista Nicolò Barella e il centrocampista della Roma, Bryan Cristante.

Gli esterni dovrebbero essere Federico Chiesa e Stephan El Shaarawy anche l'ala della Roma alla prima in questo Europeo. Il dubbio di Spalletti riguarderebbe il centravanti. E' prevista la staffetta tra Retegui e Scamacca ma il Ct deve ancora sciogliere il nodo di chi inizierà la partita.