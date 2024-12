Faelli (Gruppo Entain): “Investire in infrastrutture e garantire un orizzonte temporale ampio di inclusione sociale attraverso lo sport”

“Investire in infrastrutture e fare in modo che l'inclusione sociale attraverso lo sport abbia un orizzonte temporale ampio, sono temi importantissimi per le associazioni che devono avere un orizzonte temporale ampio per pianificare e respirare meglio.” Così Andrea Faelli, responsabile Gruppo Entain in Italia, all'Auditorium dell’Ara Pacis a Roma durante la terza edizione del CSR Award promossa da Entain Italia con il supporto della sua Fondazione, dedicata al ruolo delle infrastrutture nei progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.