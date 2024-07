Fair Play Menarini, Ferrara: "Felicissimo ed emozionato per il Premio"

Ha ricevuto il Premio per la categoria 'Fair Play modello di vita'

"Mi fa molto piacere ricevere questo premio perché essere considerato modello di vita è anche una grande responsabilità. Sono felicissimo anche perché non ricevevo un premio da tanto tempo, quindi grazie, grazie di cuore. E devo dire che sono anche un po' emozionato". Lo ha detto l'ex difensore del Napoli Ciro Ferrara parlando con i giornalisti a margine della cerimonia della 28/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio per la categoria 'Fair Play modello di vita'.