Folorunsho vicino al Cagliari

Il giocatore dovrebbe lasciare il Napoli per la seconda volta

Michael Folorunsho è pronto per lasciare ancora il Napoli, a conferma di un'esperienza non proprio positiva. Dopo il prestito nella passata stagione, in cui l'ex Verona ha giocato i sei mesi finali alla Fiorentina, Folorunsho è rientrato a Napoli, ma di fatto senza entrare mai nei piani tattici di Conte. Dunque altro prestito.

Tutto fatto con il Cagliari, le due società hanno raggiunto l'accordo: prestito oneroso, con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Ultimi dettagli da limare, dopodiché il classe '98 raggiungerà Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito. Pisacane lo attende, anche in ottica Fantacalcio Folorunsho può rappresentare un'ottima alternativa tra i centrocampisti.

