Gasperini lascerà l'Atalanta: la decisione

Gasperini ha deciso: non sarà più l'allenatore dell'Atalanta. L'allenatore ha comunicato la sua scelta alla società nell'incontro di ieri pomeriggio. Per la prima volta in 9 anni sono emerse incongruenze sotto tanti aspetti che non hanno convinto il tecnico. Ma non solo, perché lo stesso Gasperini vuole provare un'altra esperienza ed uscire dalla sua comfort zone.

A questo punto, la Roma si inserisce in maniera importante in questa dinamica: la società giallorossa vuole Gasperini, al quale ha già proposto un triennale. A conferma di ciò c'è la richiesta del tecnico di trattare con altri club. Nonostante le continue smentite di Ranieri, dunque, pare proprio essere Gasperini il prescelto per la panchina capitolina.

E l'Atalanta? La società orobica si trova a dover prendere una decisione importante dopo tanti anni. Per questo motivo si prenderà tutto il tempo necessario. Al momento ci sono stati colloqui esplorativi con Sarri, ma piacciono anche Farioli e Tudor. Quest'ultimo dovrebbe lasciare la Juventus dopo il Mondiale per Club.

Fantacalcio.it per Adnkronos