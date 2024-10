Juve, recuperato Koopmeiners

Buone notizie per i fantallenatori che aspettano il rientro in campo di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è recupero e ci sarà nella partita in programma domani sera contro il Parma. Da titolare o dalla panchina non si sa ancora, queste le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa: "Non avremo Bremer, Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Milik, recuperiamo Koopmeiners, vediamo se dall'inizio oppure no".

L'allenatore ha anche ammesso che con Gatti non c'è nessun tipo di problema: "Gatti? Nessun malinteso, nessun calo di impegno, sono scelte che faccio prima di ogni partita, abbiamo bisogno di tutti. Le scelte vanno fatte sempre per il bene della squadra".

Contro il Parma sulla fascia destra Conceicao pronto a confermarsi mentre a sinistra dell'attacco si rivedrà dal primo minuto Yildiz dopo la decisiva doppietta siglata contro l'Inter. A centrocampo McKennie in lotta con Thuram per una maglia, rischia poi Cambiaso dietro che potrebbe tirare il fiato lasciando posto a Savona e Cabal come terzini. Tra i pali il tecnico può affidarsi a Perin.

Fantacalcio.it per Adnkronos