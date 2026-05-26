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Milan, Leao nella lista dei partenti?

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L'attaccante portoghese nella sessione estiva del calciomercato potrebbe salutare i colori rossoneri

Rafael Leao - (Ipa)
Rafael Leao - (Ipa)
26 maggio 2026 | 10.18
LETTURA: 1 minuti

Il Milan ha dato il via ieri a una vera e propria rivoluzione, che vede come protagonisti allenatore e dirigenti: via dunque l'allenatore Massimiliano Allegri, così come Furlani, Tare e Moncada, tutti esonerati dal club che ora vuole ricostruire dopo l'epilogo nefasto della stagione che visto la squadra rossonera terminare il campionato fuori dalle prime quattro della classifica.

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Uno dei primi calciatori che potrebbe poi salutare Milano nel corso della sessione estiva del calciomercato è Rafa Leao: l'attaccante portoghese infatti non ha rispettato quelle che erano le aspettative di inizio stagione e i livelli mostrati in passato.

Da qui l'idea della dirigenza rossonera di lasciarlo andare e puntare su altri profili per il futuro, nelle prossime settimane possibili trattative potrebbero essere intavolate dal club per la sua cessione. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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