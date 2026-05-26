Milan, Leao nella lista dei partenti?

Il Milan ha dato il via ieri a una vera e propria rivoluzione, che vede come protagonisti allenatore e dirigenti: via dunque l'allenatore Massimiliano Allegri, così come Furlani, Tare e Moncada, tutti esonerati dal club che ora vuole ricostruire dopo l'epilogo nefasto della stagione che visto la squadra rossonera terminare il campionato fuori dalle prime quattro della classifica.

Uno dei primi calciatori che potrebbe poi salutare Milano nel corso della sessione estiva del calciomercato è Rafa Leao: l'attaccante portoghese infatti non ha rispettato quelle che erano le aspettative di inizio stagione e i livelli mostrati in passato.

Da qui l'idea della dirigenza rossonera di lasciarlo andare e puntare su altri profili per il futuro, nelle prossime settimane possibili trattative potrebbero essere intavolate dal club per la sua cessione.

Fantacalcio.it per Adnkronos