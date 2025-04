Fabio Fognini torna in campo a Montecarlo. Il tennista azzurro rientra nel tabellone principale del Masters 1000 come wild card e oggi, lunedì 7 aprile, sfiderà nel primo turno l'argentino Francisco Cerundolo, numero 22 del mondo. Fognini a Montecarlo ha trovato la vittoria più prestigiosa della sua carriera, trionfando nel 2019.

Fognini-Cerundolo, orario e precedenti

Il match tra Fognini e Cerundolo è in programma oggi, lunedì 7 aprile, non prima delle 16.30. Nessun precedente tra i due, con quello di Montecarlo che sarà quindi la loro prima sfida.

Fognini-Cerundolo, dove vederla in tv

Fognini-Cerundolo, così come tutte le partite di tennis del Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv