Il Genoa batte il Bologna per 2-0 nel match tutto rossoblu dell'ultima giornata di campionato. I liguri si impongono con i gol di Malinovskiy, a segno al 13' con un sinistro chirurgico, e di Vitor Oliveira, che fa centro a 59' inserendosi sull'imbucata di Gudmundsson. La vittoria permette al Genoa allenato da Gilardino di chiudere il campionato a 49 punti. Il Bologna di Thiago Motta, già qualificato per la Champions League, rimane a 68 punti. Il passo falso dei felsinei rischia di costare caro alla Roma: i giallorossi, sicuri del sesto posto, si qualificherebbero per la Champions League se l'Atalanta, vincitrice dell'Europa League, chiudesse quinta. I bergamaschi hanno 66 punti e devono giocare 2 partite: domenica ospitano il Torino, poi recupereranno la gara con la Fiorentina. Una sola vittoria basterebbe ai nerazzurri per scavalcare il Bologna e condannare la Roma all'Europa League.