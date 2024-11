La statua dedicata a Gilles Villeneuve, ex pilota scomparso in un tragico incidente in pista nel 1982, è stata rubata. È successo a Berthierville, in Canada, all'esterno del museo dedicato all'ex ferrarista, nella notte del 31 ottobre. A denunciarlo il figlio Jacques: "La statua dedicata a mio padre è stata rubata. Questi esseri senz’anima non meritano di essere chiamati esseri umani", ha scritto sui propri profili social, "non capisco cosa possa avere gente simile in testa o nel cuore. Gilles ha rappresentato il Canada a livello internazionale. Un vanto per pochi. È vergognoso che ci siano idioti capaci di un simile gesto".

Dalle prime ricostruzioni fatte dalla polizia, sembrerebbe che la statua in bronzo, alta 160 centimetri, sia stata trasportata da almeno due persone. I ladri hanno segato la scultura all’altezza dei piedi per poi trasportarla in un camion. Del monumento, ora, restano soltanto gli stivali da corsa. Per recuperare la statua è stato offerto un riscatto di 12mila euro, con i ladri che possono lasciarla in qualunque luogo di Bertherville. La paura però è che la stessa sia stata fusa per poter venderne il bronzo.