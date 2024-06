Lando Norris in pole position nel Gp di Spagna. Il pilota britannico della McLaren, alla seconda pole della carriera, è il più veloce nelle qualifiche con un giro in 1’11’’383 e precede la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che scatterà in seconda posizione. Terza fila per le Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, che partiranno in quinta e sesta posizione alle spalle delle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.