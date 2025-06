Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter, ma qualcuno, tra i tifosi nerazzurri, non è contento. Oggi, lunedì 9 giugno, il club ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex difensore, nell'ultima stagione alla guida del Parma, come sostituto di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita. La scelta è ricaduta su Chivu, che ha cominciato come tecnico proprio nel settore giovanile dell'Inter, seguendo le linee guida tracciate dalla società, che cercava un profilo giovane, e dopo aver incassato il no del Como per Fabregas, prima scelta di Giuseppe Marotta.

Il presidente nerazzurro si è mosso appena Inzaghi ha comunicato la sua scelta di lasciare San Siro e accettare la ricchissima offerta dell'Al Hilal, soprattutto considerando il Mondiale per Club ormai alle porte e una nuova stagione da programmare. E così tra Fabregas e Vieira, che però ha anche lui comunicato la sua scelta di restare al Genoa, è spuntato Chivu, una scelta che però ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso per il poco curriculum da allenatore del romeno.

Una nuova pagina da scrivere

Cristian Chivu è il nostro nuovo allenatore 🇷🇴#ForzaInter #WelcomeCristian — Inter (@Inter) June 9, 2025

"Arriva per l’Under 23?", ha commentato ironico un utente sotto il post che ufficializzava la nomina di Chivu, "Forza Cristian, sono sicuro che ci metterai umiltà, impegno e tanto cuore! La società invece dovrebbe vergognarsi per come hanno gestito la faccenda", è il pensiero di un altro utente, diviso tra il sostegno al suo nuovo allenatore e la delusione per le scelte della dirigenza. Lo scetticismo, in ogni caso, è largamente diffuso: "Società e dirigenza incommentabili", "non era la scelta che ci aspettavamo, ma questi anni di una dirigenza che ci ha fatto godere navigando in acque tempestose che avrebbero ucciso chiunque meritano una chance".