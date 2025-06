Il Como respinge l'assalto dell'Inter per Cesc Fabregas. Il club nerazzurro, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo Simone Inzaghi, punta sul tecnico spagnolo. Mirwan Suwarso, presidente del club lombardo, ha però chiuso ancora una volta la porta: "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter - le parole di Suwarso, riportate dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano - che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che si rispettano reciprocamente".

Suwarso ha aggiunto: "Per questo motivo, consideriamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia. Difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter".