Partita complessa e difficile per l'Inter di Simone Inzaghi a San Siro contro il Genoa di Viera, sbloccata e vinta 1-0 solo nel finale dall'ennesimo gol di Lautaro Martinez che al 78' ha fatto crollare la retroguardia rossoblu. Grazie a questo successo la squadra di Inzaghi si porta in vetta alla classifica, a 57 punti, a +1 sul Napoli, impegnato domani a Como, mentre il Genoa resta a 30 punti. Inzaghi in avanti sceglie Lautaro Martinez e Correa, con Asllani davanti alla difesa e Calhanoglu in panchina. Tra i pali c'è Martinez al posto dell'infortunato Sommer. Mentre Vieira opta per Pinamonti al centro dell'attacco con Ekhator a supporto, Zanoli sulla destra. Masini e Frendrup in mediana.

Primo tempo senza gol e con poche emozioni, in una gara in equilibrio. Al 15' ci prova il Genoa con Pinamonti che mette al centro, Ekhator di testa non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Al 28' tentativo dalla distanza di Lautaro Martinez, tiro smorzato, Leali raccoglie la sfera facilmente. Alla fine del primo tempo Inzaghi perde Correa per infortunio.

Nella ripresa al 54' Genoa pericoloso: imbucata di Ekhator, ma Acerbi salva su Miretti. Al 59' Barella prova a sorprendere Leali con un tiro da poco oltre la metà campo, ma il tentativo è fallito. L'Inyter alza i ritmi e al 70' Barella conclude dal limite dell'area con il pallone che colpisce l'incrocio dei pali. Il Genoa reagisce e al 76' Ekuban sugli sviluppi di un corner impegna Martinez che in uscita chiude lo specchio della porta con un grande intervento.

Al 78' la gara si sblocca: Calhanoglu dalla bandierina, stacca Lautaro Martinez, deviazione di Masini, nulla da fare per Leali e 1-0. Il Genoa prova a reagire ma è l'Inter ha sprecare più volte l'occasione per il gol del ko. All'89' assist di Pavard, Taremi calcia da pochi passi dalla porta, Leali risponde presente. Al 92' ci riprova ancora Lautaro ma salva Frendrup. Infine al 94' ennesimo guizzo dell'argentino che entra in area e calcia sul primo palo ma è ancora bravo Leali a salvare. La gara finisce e l'Inter può esultare per la vittoria e il primo posto.