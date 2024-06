Italia contro Spagna, episodio numero 41. Azzurri e Furie Rosse si affrontano giovedì 20 giugno a Gelsenkirchen nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Euro 2024. Il bilancio dei confronti diretti è favorevole agli iberici: 13 vittorie per la Spagna, 11 per l'Italia, 16 pareggi. Il derby del Mediterraneo, come è definita da alcuni la sfida, nel passato più o meno recente ha assegnato titoli e decisiva l'accesso a finali, segnando in maniera decisiva l'epoca d'oro di una o dell'altra Nazionale. Riavvolgendo il nastro, spiccano almeno 3 momenti 'memorabili', per un motivo o per l'altro.

Tassotti e Luis Enrique a Usa '94

Vent'anni fa, nei quarti di finale di Usa '94', il talento di Roberto Baggio stende le Furie Rosse realizzando il gol del 2-1 che proietta la Nazionale di Arrigo Sacchi in semifinale. Il match è caratterizzato da un episodio che macchia il finale. Mauro Tassotti rifila una gomitata a Luis Enrique, che crolla a terra con il naso rotto e il volto insanguinato.

#OTD in 1994, Luis Enrique catches an unfortunate one off Mauro Tassotti. No red card for the Milan defender and that man Roberto Baggio scores again late on to advance the Azzurri to the semis #USA94 pic.twitter.com/XSUgWFzMK0 — USA 94 - The World Cup That Changed The Game (@USA94Book) July 9, 2023

Il giocatore spagnolo si rialza e protesta in maniera del tutto giustificata. L'arbitro non ha visto, il Var non esiste ancora: niente rigore. Le immagini però sono eloquenti e portano di fatto alla prima squalifica decretata con la prova tv: 8 giornate a Tassotti.

Euro 2012, la finale 'dimezzata'

La Spagna campione del mondo sbarca a Euro 2012 come la netta favorita. L'Italia del ct Cesare Prandelli entusiasma e arriva in fondo al torneo, conquistando il diritto a sfidare la Furie Rosse. Non c'è partita, la seleccion di Del Bosque sfonda con Silva al 14' e raddoppia con Alba al 41'.

Después de ver lo irrespetuoso que está siendo este Mundial, no viene mal traer un poco de luz recordando este gesto de Iker Casillas pidiendo respeto para Italia en la final de la Euro 2012.



Hay que saber perder, pero es mucho más importante saber ganar. pic.twitter.com/ljye66zoud — Magic Alonso (@alomgc14) December 10, 2022

Al 60', il match di fatto si chiude: l'Italia, con le sostituzioni già effettuate, perde Thiago Motta per infortunio e rimane in 10. La Spagna dilaga nel finale, con i gol di Torres e Mata. Il poker è servito, con un punteggio che punisce fin troppo severamente gli azzurri. Ce n'è abbastanza per spingere Iker Casillas, portiere e capitano della Spagna campione di tutto, a chiedere all'arbitro un occhio di riguardo per gli avversari: "Rispetto per l'Italia", dice l'estremo difensore, chiedendo agli ufficiali di gara di evitare un inutile recupero, che rischierebbe di gonfiare ulteriormente il punteggio.

Euro 2020, lo show di Chiellini

Italia e Spagna si ritrovano nei quarti di finale di Euro 2020, che va in scena nel 2021 in Inghilterra. Azzurri e furie rosse si incontrano nei quarti di finale. Sulla panchina italiana c'è Roberto Mancini, su quella iberica Luis Enrique. La Spagna gioca ma non sfonda, si va ai rigori e sale in cattedra Giorgio Chiellini, vero 'king' del torneo.

La cantidad de veces que he visto este video! “mentiroso, mentiroso”. Fan, fan de Chiellini

pic.twitter.com/JuUVtBuYyJ — Lourdes Hércules (@lourdeshercules) July 7, 2021

Il veteranissimo è il padrone del palcoscenico durante il sorteggio. In un momento ad alta tensione, con il destino di due squadre appeso a un filo di 11 metri, tra una risata e l'altra piazza un memorabile ''mentiroso" (bugiardo) a Jordi Alba, frastornato capitano spagnolo che subisce lo show, becca qualche amichevole 'pizza' in faccia e finirà per perdere ai rigori. Italia avanti, il resto è storia.