La Juventus punta Victor Osimhen. Nella crisi nera dei bianconeri, c'è già chi pensa alla prossima stagione. Dopo la pesante sconfitta di Firenze, che segue quella contro l'Atalanta, la posizione di Thiago Motta è sempre più in bilico e la dirigenza si sta muovendo, anche sul mercato, per rinforzare una rosa che fin qui ha mostrato diversi limiti. Indipendentemente da chi sarà l'allenatore il prossimo anno, Giuntoli è intenzionato a intervenire soprattutto in attacco, dopo la Juve ha mostrato parecchie difficoltà, complice la crisi di Dusan Vlahovic e il calo di Kolo Muani.

Il primo nome sulla lista per l'estate è proprio quello di Victor Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Nelle scorse settimane si sono intensificati i contatti tra Giuntoli e il centravanti nigeriano, che avrebbe dato un primo ok al trasferimento. L'ostacolo, in questo caso, si chiama Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo non sembra avere alcuna voglia di cedere Osimhen ai rivali bianconeri, tanto che avrebbe aperto a uno sconto per il Galatasaray, intenzionato a tenere il giocatore oltre il prossimo 30 giugno.

Fondamentale sarà la volontà di Osimhen, a cui non dispiacerebbe il ritorno in Italia, ma su cui potrebbero inserirsi nuovamente diversi top club europei, che già la scorsa estate si erano interessati al calciatore. Primo tra tutti il Paris Saint-Germain, che dopo l'affare Kvaratskhelia può vantare rapporti privilegiati con il Napoli.