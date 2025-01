Non poteva mancare il contributo di Nick Kyrgios alle polemiche tra Novak Djokovic e il giornalista di Channel 9, Tony Jones. Il tennista australiano, noto più per i suoi continui attacchi a Jannik Sinner sui social che non per i suoi colpi in campo, si è scagliato contro il reporter, reo di aver rivolto frasi poco rispettose verso il campione serbo durante una diretta televisiva.

Kyrgios ha usato ancora una volta il suo social preferito, X, per pubblicare un video con l'amico Elliot Loney. I due hanno dato vita a una vera e propria gag in cui Nick si fingeva un giornalista e Loney, famoso in Australia per le sue imitazioni, vestiva i panni di Jones, o meglio, di Djokovic.

Nick Kyrgios on IG after the Novak Djokovic/Channel 9 situation at Australian Open



pic.twitter.com/3aU2acHWap — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2025

Sì perché Loney, con indosso una maglia con stampata la faccia di Nole inizia a cantare un coro sulle note di quello rivolto da Jones ai tifosi serbi: "Kyrgios è finito, Kyrgios è sopravvalutato, Kyrgios chiudi la bocca", tutto accompagnato da una grottesca risata. La gag si conclude proprio con il tennista australiano che dice: "Novak, siamo in diretta televisiva".