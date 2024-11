La Lazio sogna il pokerissimo in Europa League. I biancocelesti affrontano domani giovedì 28 novembre, alle 18.45, il Ludogorets all'Olimpico per centrare la quinta vittoria su cinque giornate e rimanere in testa alla classifica: "Escludo cali di tensione, questa squadra è matura e sa che questa partita è fondamentale. L’avversario è di livello, ha tutte le carte per metterci in difficoltà. Servirà una grande prestazione e non dovremo sbagliarla". Così l'allenatore della Lazio, Marco Baroni, al microfono di Sky Sport.

"Abbiamo fatto poco lavoro, ora c’è la rifinitura e qualche giocatore tornerà disponibile", ha continuato il tecnico biancoceleste, "dovremo essere centrati sulla partita: sono quelle gare che possono portare a inciampi se le sottovaluti, ma non sarà il nostro caso. Questo è un gruppo che ha fame e che non vede l’ora di andare in campo. Il bello del nostro lavoro è che c’è sempre una gara da giocare. Le partite stesse diventano lavoro per allenarci, ci sono poche sedute. Ma da questo punto di vista la squadra può ancora migliorare, lo dobbiamo pretendere".

Poi Baroni si è soffermato su Tijjani Noslin, uno dei protagonisti più attesi: "Ammetto di averlo messo in difficoltà facendolo giocare in più ruoli. Non è facile, lui ha fatto bene ma va centrato. Siamo contenti di lui, sicuramente farà vedere il suo valore perché ne ha tanto".