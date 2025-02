Big match nei playoff di Champions League. Oggi, martedì 11 febbraio, il Manchester City sfida il Real Madrid all'Etihad Stadium. Gli inglesi hanno chiuso la prima fase del torneo con soli 11 punti, che sono valsi un deludente 22esimo posto, rischiando l'eliminazione fino all'ultima giornata, mentre la squadra di Ancelotti è arrivata undicesima a quota 15, a un solo punto dall'ottavo posto che valeva la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Manchester City-Real Madrid, orario e probabili formazioni

La sfida tra Manchester City e Real Madrid è in programma oggi, martedì 11 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Nunes, Akanji, Stones, Gvardiol; Kovacic, Silva; Foden, Marmoush, Savinho; Haaland. All. Guardiola

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcia; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti

Manchester City-Real Madrid, dove vederla in tv

Manchester City-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.