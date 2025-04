Mediolanum Cup diventa internazionale, prima tappa a Roma dal 7 aprile

Mediolanum Padel Cup diventa internazionale. Dopo la grande esperienza dello scorso anno con i sei tornei Open Fitp, la padel tournée firmata Banca Mediolanum entra ufficialmente nel Cupra Fip Tour, il circuito professionistico della Fip (International Padel Federation), che si snoda su cinque continenti, con giocatori e giocatrici top 30 provenienti da oltre 10 Paesi. Forte anche la presenza azzurra con Cremona, Di Giovanni, Sinicropi, Pappacena, Sussarello e Parmigiani.

"Siamo entusiasti di vedere la Mediolanum Padel Cup crescere e consolidarsi nel suo secondo anno all'interno del prestigioso Cupra Fip Tour, un circuito che rappresenta l'eccellenza internazionale del padel. Questo traguardo non è solo una conferma del successo dell’evento, ma anche della nostra volontà di sostenere lo sport come veicolo di valori autentici e condivisi", afferma Gianni Rovelli, Direttore Comunicazione, Marketing Banca e Canali Digitali di Banca Mediolanum. "Il padel è uno sport che esprime dinamismo, passione e inclusività: principi che rispecchiano perfettamente la nostra filosofia. Da sempre, in Banca Mediolanum, mettiamo al centro le persone e crediamo che esperienze come questa possano creare connessioni, ispirare e dare nuove opportunità di incontro e crescita. Il nostro impegno non si limita al sostegno dell’evento, ma si traduce in una partecipazione attiva, con iniziative dedicate ai nostri clienti, alla comunità e ai giovani talenti del padel. In un contesto in cui il mondo appare sempre più complesso e interconnesso, vogliamo essere un punto di riferimento affidabile, vicino alle persone non solo nel mondo della finanza, ma anche nella vita quotidiana, contribuendo a costruire relazioni autentiche attraverso lo sport".

Si parte da Roma dove, dal 7 al 13 aprile – con ingresso libero per tutta la settimana - si giocherà il FIP Silver Mediolanum Padel Cup al Villa Pamphili Padel Club. In programma un tabellone di qualificazione maschile formato da 26 coppie e un tabellone principale a 32 coppie, con due wild card e quattro 'parejas' provenienti dalle qualificazioni. Nel femminile, main draw con 22 coppie. Il torneo FIP Silver, nello scacchiere del professionismo del padel a livello mondiale, è il terzo per importanza nel circuito CUPRA FIP Tour, dopo il Platinum e il Gold, ed è il sesto in assoluto se si considera il tour di Premier Padel.

I numeri uno del tabellone maschile sono Javi Garcia e Javi Barahona, rispettivamente numero 33 e 28 del Ranking mondiale FIP dopo l'exploit nel Premier Padel P1 di Santiago, in Cile – il P1 è la categoria di torneo più importante al mondo dopo i quattro Major di Premier Padel – dove i due hanno ceduto ai quarti di finale (7-6 7-6) ai finalisti del torneo Lebron-Stupaczuk, dopo un match tiratissimo. E poi ci sono loro, gli azzurri ai vertici delle classifiche nazionali, argento agli Europei 2024 a Cagliari e quarti all'ultimo Mondiale FIP di Doha dello scorso novembre: da Lorenzo Di Giovanni a Simone Cremona, rispettivamente numero 131 e 78 al mondo, a Riccardo Sinicropi (170). In tabellone anche le 'grandi firme italiane' del calibro di Iacovino, Cattaneo e Tinti. E ancora, ecco le altre star spagnole e argentine, oltre ai giovanissimi talenti italiani come Matteo Platania (247) e Matteo Sargolini (263), rispettivamente 2006 e 2007.

E qui ci sono le Wonder Woman in azzurro, con la coppia numero 2 in tabellone formata da Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, grandi protagoniste dell'argento all'Europeo e del bronzo al Mondiale di Doha, al pari di Martina Parmigiani, numero 3 femminile (104 ranking FIP) in coppia con Giulia Dal Pozzo, una delle NextGen più interessanti delle ultime due stagioni e attualmente numero 114 al mondo. E, con loro, le migliori giocatrici italiane, come Baldi-Zanchetta numero 5 del seeding. Ad aprire il tabellone le talentuose spagnole Lucia Garcia (20 anni, numero 83 del mondo) e la giovanissima Amanda Lopez (classe 2008, 89), una delle coppie più promettenti del CUPRA FIP Tour. E non finisce qui, perché gli spettatori del Villa Pamphili Padel Club potranno ammirare altre coppie con le migliori giocatrici spagnole, argentine e francesi, in particolare.

Il circuito professionistico conta attualmente 288 tornei in 44 Paesi - nel 2024 erano 27 - tra maschile e femminile, per un totale di 153 eventi già confermati (numero destinato ad aumentare), dei quali 135 'combined'. Un tour che nel 2024 ha visto scendere in campo circa 3.600 giocatori provenienti da 78 Paesi, pronti a duellare per ricchi montepremi e, soprattutto, per conquistare punti preziosi nel ranking mondiale della Fip. La Mediolanum Padel Cup si articola in sei tornei di categoria Silver del Cupra Fip Tour - con un Prize money di 20.000 euro - che si svolgeranno in sei città italiane sotto l'egida della FIP e della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel. Le tappe: Roma (7-13 aprile, Club Villa Pamphili); Palermo (23-29 giugno, Country Time Club); Treviso (30 giugno-6 luglio, Imoco Center); Torino (22-28 settembre, Pala Village); Perugia (27 ottobre-2 novembre, Fastweb Padel Arena); Como (24-30 novembre, The Padel Resort).