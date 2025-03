Miami Open, da Arnaldi a Sonego: orari e dove vedere gli italiani in tv

Oggi, giovedì 20 marzo, sono molti i tennisti italiani impegnati nel tabellone principale maschile dei Miami Open. Matteo Arnaldi se la vedrà con il cinese Wu Yibing, mentre Flavio Cobolli affronterà l'argentino Thiago Agustin Tirante. Poi toccherà a Luciano Darderi, che affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, e a Lorenzo Sonego, in campo contro l'argentino Mariano Navone.

Miami Open, gli orari e i precedenti degli italiani in campo

Il primo turno dei Miami Open è in programma oggi, giovedì 20 marzo, a partire dalle 16 ora italiana. Ancora incerti gli orari degli italiani in campo, che si susseguiranno sul cemento della Florida e che animeranno la notte italiana.

Una delle prime sfide della giornata sarà quella tra Arnaldi e Wu, due tennisti che non si sono mai affrontati prima. Due precedenti invece tra Cobolli e Tirante, entrambi vinti dall'azzurro. Una vittoria a testa invece nella 'serie' tra Darderi e Martinez, mentre Sonego ha vinto l'unico precedente contro Navone, risalente allo scorso Wimbledon.

Miami Open, dove vedere gli italiani in campo

Le sfide dei tennisti azzurri, così come tutto il Miami Open, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il tabellone femminile sarà anche su SuperTennis. Il torneo sarà visibile in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre che sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX per quanto riguarda il circuito Wta.