Giornata impegnativa per gli azzurri in California: ecco il programma di oggi

Giornata impegnativa per gli azzurri a Miami. Oggi, venerdì 21 marzo, scendono in campo nel Masters 1000 americano Federico Cinà e Lorenzo Musetti. Il siciliano, reduce dalla splendida vittoria all'esordio in un torneo Atp, se la vedrà con Grigor Dimitrov, mentre il toscano affronterà Quentin Halys.

Masters 1000 Miami, il programma

Dopo la vittoria all'esordio contro Francisco Comesana, Federico Cinà torna in campo oggi alle 16 per un test di rilievo contro Grigor Dimitrov, al secondo turno del Masters 1000 di Miami. Per il diciassettenne azzurro, altra prova di maturità contro un giocatore esperto (ex numero 3 e attuale numero 15 del ranking), ma non imbattibile.

Giornata d'esordio a Miami invece per Lorenzo Musetti, che se la vedrà con Quentin Halys al secondo turno del torneo, per riscattare la deludente avventura a Indian Wells (conclusa ai sedicesimi). Il francese arriva dalla vittoria in due set contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild e il match sarà il primo sul Court 5, con inizio alle 16.

Cinà-Dimitrov e Musetti-Halys, dove vederli

I match di Cinà e Musetti al Masters 1000 di Miami saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.