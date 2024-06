"Per favore, non ritirarti mai". Dopo Croazia-Italia, Luka Modric si presenta in sala stampa e viene 'travolto' dall'imprevisto omaggio di Francesco Repice. Il giornalista di Radio Rai rende omaggio al 38enne fuoriclasse croato, autore del gol nel match terminato 1-1. "Per tutto quello che hai fatto vedere in campo e nella tua carriera, grazie. Vorrei chiederti di non ritirarti mai, sei uno dei migliori giocatori che abbia mai commentato", dice Repice.

"Grazie per questo splendido tributo. Anche io vorrei giocare per sempre, ma arriverà il momento di appendere le scarpe al chiodo", la risposta del giocatore, colpito dalle parole del giornalista.