Il Mondiale per Club torna in campo con gli ottavi di finale. Dopo la fase a gironi del nuovo torneo Fifa, inizierà ora la fase a eliminazione diretta. Sono sedici le squadre rimaste in corsa, che si affronteranno in otto sfide che già annunciano spettacolo. Da Palmeiras-Botafogo a Benfica-Chelsea, passando per Psg-Inter Miami, Flamengo-Bayern, Inter-Fluminense, Manchester City-Al Hilal, Real Madrid-Juventus e Borussia Dortmund-Monterrey, ecco dove vedere in tv e streaming tutte le partite.

Mondiale per Club, programma ottavi

Ecco il programma degli ottavi di finale del Mondiale per Club:

28 giugno alle 18 a Philadelphia: Palmeiras-Botafogo

28 giugno alle 22 a Charlotte: Benfica-Chelsea

29 giugno alle 18 ad Atlanta: Psg-Inter Miami

29 giugno alle 22 a Miami: Flamengo-Bayern

30 giugno alle 21 a Charlotte: Inter-Fluminense

1° luglio alle 3 a Orlando: Manchester City-Al Hilal

1° luglio alle 21 a Miami: Real Madrid-Juventus

2 luglio alle 3 ad Atlanta: Borussia Dortmund-Monterrey

Mondiale per Club, dove vedere ottavi in chiaro

Tutte le partite del Mondiale per Club saranno visibili su Dazn, ma quattro sfide saranno trasmesse in chiaro su Mediaset. Si tratta di:

Benfica-Chelsea (Canale 5), sabato 28 giugno alle 22

Bayern Monaco-Flamengo (Italia 1), domenica 29 giugno alle 22

Inter-Fluminense (Canale 5), lunedì 30 giugno alle 21

Real Madrid-Juventus (Canale 5), martedì 1° luglio alle 21