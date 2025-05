E' morto Oliviero Garlini. Classe 1957, l'ex attaccante bergamasco indossò anche le maglie di Lazio, Inter e Atalanta.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha annunciato la scomparsa di Garlini, "bergamasco di Stezzano dove era nato nel 1957, ha vestito la maglia dell'Atalanta nella stagione 1987/88 e per parte di quella 1988/89 realizzando complessivamente 27 gol (18 in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Coppa delle Coppe) in 55 partite. Nella stagione 1987/88, Garlini è stato determinante per la promozione in Serie A con i suoi 17 gol, nonché protagonista della cavalcata europea in Coppa delle Coppe: andò a segno con i gallesi del Merthyr Tydfil, i greci dell'Ofi Creta e con il rigore realizzato ai belgi del Malines nella semifinale di ritorno a Bergamo".

"Il Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta la famiglia nerazzurra sono vicini alla moglie e ai figli ai quali sono rivolte le più sincere e commosse condoglianze", conclude il comunicato della società bergamasca.

A esprimere il proprio cordoglio sul proprio sito anche l'Inter: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Oliviero Garlini, ex attaccante che ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 1986/87. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".