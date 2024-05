Il leader del mondiale Jorge Martin trionfa nel Gp di Francia. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position, si impone dopo un duello ruota a ruota con i compagni di marca, il connazionale Marc Marquez e il campione del mondo in carica Francesco 'Pecco' Bagnaia. Al quarto posto un'altra Ducati, quella di Enea Bastianini che si lascia alle spalle l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e altre due moto di Borgo Panigale, guidate da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. A completare la top ten il sudafricano della Ktm Brad Binder, e gli spagnoli Aleix Espargaro con l'Aprilia e Alex Marquez con la Ducati. Martin in fuga nella classifica del mondiale con 129 punti, 38 in più di Bagnaia e 40 in più di Marquez e Bastianini.

Martin: "Avevo tanti dubbi, ma oggi ho dimostrato di essere il migliore"

"Prima della gara avevo tanti dubbi ma alla fine ho dimostrato a tutta questa gente e a me stesso che oggi sono stato il migliore" ha detto il pilota del team Ducati Pramac Jorge Martin. "Sono davvero contento. Voglio ringraziare il team, la moto era perfetta. Con la doppietta qui a Le Mans è stato davvero un weekend perfetto. Grazie a tutti".

Marquez: "Gran rimonta dal 13esimo posto e bel sorpasso su Bagnaia alla fine"

"È stata una bellissima rimonta dal tredicesimo posto" ha detto il pilota del team Ducati-Gresini Marc Marquez. "Oggi sono partito bene ma non come ieri, quindi ci è voluto un po' di tempo per superare gli altri, specialmente all'inizio con le gomme nuove. Ho provato per diversi giri a superare Bagnaia ma lui frenava tardissimo, all'ultimo giro ho detto' 'ci provo' e ci sono riuscito: è stato un bel sorpasso. Sono riuscito a tenere la linea e a difendermi. Sono felicissimo, ringrazio il team, oggi eravamo davvero veloci".

Bagnaia: "Ho dato tutto, ma nel finale Martin e Marquez avevano qualcosa in più"

"Ci ho provato, ho dato tutto ma Martin e Marquez negli ultimi giri avevano qualcosa di più" ha detto il pilota Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia. "Ad ogni modo sono contento di aver concluso la gara a Le Mans dopo due stagioni in cui non ci ero riuscito. Il risultato è piuttosto buono considerando la sprint di ieri. Sono contento. Ora pensiamo alla prossima gara e sono sicuro che in futuro potremo andare meglio".