Mentre la MotoGp aspetta di conoscere il proprio padrone, con la corsa per il titolo tra Bagnaia e Martin che si deciderà a Barcellona, si pensa già alla prossima stagione. Nel 2025 proprio Pecco avrà un nuovo compagno di scuderia: Marc Marquez, che ha già dichiarato di aver accettato la Ducati per tornare a vincere il titolo. A margine delle qualifiche per il Gp di Barcellona ci ha pensato Luca Marini a lanciare una frecciata verso lo spagnolo: "Non ho idea di come andrà il 2025, ma noto tanto interesse a far vincere di nuovo Marquez. Per questo motivo penso che la vittoria del prossimo anno sia già scritta".

Marini, oltre a essere pilota Honda, è anche fratello di Valentino Rossi, che in passato aveva avuto un rapporto difficile proprio con Marquez, e farà sicuramente il tifo per Bagnaia: "Sicuramente Pecco avrà l'occasione della sua vita per confermarsi tra i più grandi della storia. Qualora dovesse riuscire a battere Marquez e a vincere il Mondiale il prossimo anno, tutti finalmente lo riconoscerebbero per il campione che è. Finora non gli è stato dato abbastanza merito per i due titoli di fila vinti in MotoGp".

Il pilota italiano ha parlato anche della lotta tra Bagnaia e Martin, che potrebbe festeggiare il suo primo titolo iridato: "Per Pecco è un bene tornare a Barcellona, perché potrebbe vincere tranquillamente entrambe le gare. Purtroppo per lui rischia di non essere sufficiente. Dovrà essere furbo e costringere Jorge a commettere un errore, soprattutto nella gara di domenica. È complicato perché Martin potrà sicuramente salire sul podio: insieme a Bagnaia è il pilota più in forma e ha la moto migliore in griglia".