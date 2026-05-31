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MotoGp, oggi Gp Italia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv (in chiaro)

Torna in pista il motomondiale

Marco Bezzecchi - Afp
Marco Bezzecchi - Afp
31 maggio 2026 | 07.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista al Mugello. Oggi, domenica 31 maggio, il motomondiale riparte dal Gran Premio d'Italia - in diretta tv e streaming - dopo la gara Sprint che ha visto la vittoria dell'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. I piloti tornano quindi a correre dopo il Gp di Catalogna, terminato con il trionfo della VR46 di Fabio Di Giannatonio, con la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a completare il podio. Sempre leader del Mondiale Marco Bezzecchi, inseguito dal compagno in Aprilia Jorge Martin.

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MotoGp, oggi Gp Italia: la griglia di partenza

La griglia di partenza del Gp d'Italia:

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)

2 Raul Fernandez (Aprilia)

3 Jorge Martin (Aprilia)

4 Marc Marquez (Ducati)

5 Fermin Aldeguer (Ducati)

6 Francesco Bagnaia (Ducati)

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8 Diogo Moreira (Honda)

9 Franco Morbidelli (Ducati)

10 Pedro Acosta (KTM)

11 Enea Bastianini (KTM)

12 Alex Rins (Yamaha)

13 Ai Ogura (Aprilia)

14 Brad Binder (KTM)

15 Joan Mir (Honda)

16 Luca Marini (Honda)

17 Jack Miller (Yamaha)

18 Fabio Quartararo (Yamaha)

MotoGp, oggi Gp Italia: orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio d'Italia di MotoGp è in programma oggi, domenica 31 maggio, alle ore 14. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. La diretta streaming invece sarà sull'app di SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.

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