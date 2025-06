Nasce Asi Play, il nuovo canale tv che parla di sport a 360°

“Stiamo vivendo un periodo storico nel quale c’è un processo di consolidamento dell’idea di sport dal basso, che si deve concretizzare anche con un nuovo disegno strategico del sistema sportivo nazionale”: queste le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervistato per il nuovo canale tv di Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Una dichiarazione che mette anche gli Enti di promozione al centro delle dinamiche di crescita del sistema sport in Italia.

Asi Play è la nuova piattaforma multimediale di Asi [asiplay.asinazionale.it] con le ultime novità, approfondimenti sul mondo dello sport e del Terzo settore, interviste esclusive, tante curiosità e dietro le quinte. Asi Play è visibile attraverso una piattaforma dedicata – ottimizzata da computer e da telefono - disegnata in una veste elegante, semplice, fruibile e moderna. Nella prima puntata, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha affrontato diversi temi, a partire da un bilancio dei primi due anni e mezzo di mandato.

“Siamo oltre la metà del mandato – le parole di Abodi – e abbiamo la certezza delle cose realizzate ma sappiamo anche che sono tante quelle ancora da fare. Per quanto mi riguarda quello che faremo da qui in poi è ancora più significativo. C’è il consolidamento dell’idea di sport dal basso, che si deve concretizzare anche con il completamento di un disegno strategico del sistema sportivo nazionale. Penso a una norma che definisca obiettivi, strumenti, ruoli, funzioni, risorse e che tenga conto di un’idea di sport che stabilisca una relazione virtuosa ed equilibrata tra la competizione e la socialità”.

Il ministro Abodi si è soffermato anche sugli investimenti dell’impiantistica sportiva annunciando gli oltre 1500 playground che saranno realizzati a breve con i fondi del PNRR: “Il miglioramento delle infrastrutture è un altro obiettivo che stiamo perseguendo, avendo una visione coordinata tra le esigenze per lo sport di vertice - stadi e palazzi dello sport - e quelle di base - palestre scolastiche, oratori e infrastrutture sociali, come il modello Caivano. Abbiamo, ad esempio, in previsione, grazie al PNRR, 1548 playground nei comuni del Mezzogiorno sotto i diecimila abitanti o ‘Sport Illumina’ che porterà altri cento playground nelle periferie delle città italiane”.

E poi la sua “creatura”, il ritorno dei Giochi della Gioventù: “I Giochi della Gioventù sono un progetto programmatico nel quale credo fermamente, e nel presentarlo alle Commissioni di Camera e Senato, ho ritenuto che, oltre al ripristino di una grande competizione di carattere sportivo e sociale, potessero essere in qualche modo di aiuto per riconfigurare l’agenda dello sport a scuola, per anni trascurata. Siamo partiti nell’anno scolastico 2024-25 con sei discipline, e il lungo percorso previsto ci porterà ad incrementare i contenuti non solo sportivi, ma anche culturali, artistici, affrontando i temi della salute, dell’alimentazione, dell’ambiente, dell’inclusività e delle pari opportunità. Sarà un percorso affascinante”, ha detto Abodi nell’intervista.

Nella prima puntata di Asi Play, tra i vari servizi, anche un ricordo di Italo Cucci su Nino Benvenuti, la rubrica sullo sport ai raggi X introdotta dal giornalista Jacopo Volpi, l’intervista a tema sportivo all’attore e comico Maurizio Battista e curiosità come, ad esempio, le corse dei cammelli e il torneo multietnico del Mundialido. “Siamo convinti che narrare lo sport non solo di vertice ma anche le tante storie che nascono dal basso sia una missione preziosa. Per questo nasce Asi Play che racconterà uomini ed eventi, dietro le quinte e le storie straordinarie del mondo dello sport e del sociale”, conclude il Presidente di Asi Claudio Barbaro.