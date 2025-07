Noa Lang incanta in ritiro. Il nuovo acquisto del Napoli, arrivato dal Psv Eindhoven, sta prendendo confidenza con i nuovi compagni nel ritiro di Dimaro, dove ha cominciato a lavorare agli ordini di Antonio Conte. L'esterno olandese si sta distinguendo per corsa e dribbling, impressionando i tifosi già nei primi allenamenti. È diventato virale un video che mostra Lang puntare, durante un esercizio di uno contro uno, un malcapitato compagno, che fatica a contenerlo in difesa.

Lang lo punta, lo semina con alcune finte e vince un rimpallo quando il compagno riesce a toccargli il pallone, mostrando anche buona presenza fisica mantenendo la posizione. Noa allora ricomincia, lo punta nuovamente e va via con un 'elastico', spostandosi il pallone a destra per poi portarselo a sinistra e superarlo definitivamente.

Una volta arrivato davanti al portiere, l'olandese prova uno spettacolare gol di 'rabona', trovando però la parata dell'avversario di giornata, con il pallone che esce di un soffio. Tanti, in ogni caso, gli applausi per lui dei suoi nuovi tifosi.