Marco Palestra 'chiama' l'Inter? Oggi, lunedì 1 giugno, l'esterno dell'Atalanta, nell'ultima stagione in prestito al Cagliari, ha parlato dal ritiro dell'Italia, che mercoledì affronterà il Lussemburgo in amichevole. Palestra è intervenuto in conferenza stampa non solo per presentare il match, ma per parlare anche del suo futuro, lasciando qualche indizio di mercato.

A domanda diretta di un giornalista che gli chiedeva se fosse pronto per il salto in una big, Palestra ha risposto con decisione: "Mi sono sempre sentito pronto. Il Cagliari? Mi porterò nel cuore tutta la vita questa piazza e questa stagione, sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un conto è immaginarlo, un altro è viverlo".

Palestra è da tempo nei radar dell'Inter, con il suo profilo che combacia con le esigenze della dirigenza, a caccia di profili giovani per svecchiare la rosa, e con quelle di Chivu, che chiede esterni di gamba per sostituire Dumfries, uno dei possibili partenti in estate. Proprio dalla cessione dell'olandese potrebbero arrivare i soldi per Palestra, con l'Atalanta che chiede circa 40 milioni per lasciarlo partire.