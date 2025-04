Torna in campo Jasmine Paolini. La tennista azzurra, numero sei del mondo, affronta oggi, sabato 19 aprile, la statunitense Coco Gauff, quarta nel ranking Wta, nei quarti di finale del torneo 500 di Stoccarda. Paolini ha eliminato, nel turno precedente, Jule Niemeier, mentre Gauff ha superato Ella Seidel.

Paolini-Gauff, orario e precedenti

La sfida tra Paolini e Gauff andrà in scena oggi, sabato 19 aprile, non prima delle 18.30. Le due tenniste si sono affrontate in due precedenti, entrambi vinti dalla statunitense: al torneo di Adelaide nel 2021 e in quello di Cincinnati nel 2023.

Paolini-Gauff, dove vederla in tv

Paolini-Gauff, come tutto il torneo Wta 500 di Stoccarda, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport e su Super Tennis, ma anche in streaming su Sky Go e Now.