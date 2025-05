Papa Leone XIV e un torneo con Jannik Sinner? Ai margini dell'udienza con i media di tutto il mondo, il nuovo pontefice si è concesso un siparietto scherzoso, non sottraendosi a battute sulla sua grande passione per il tennis. "Fare una partita per le opere missionarie con Agassi? È una buona idea, però non portiamo Sinner" ha scherzato Prevost, alludendo al significato del cognome di Jannik. "Sinner", in inglese, significa "peccatore".

Papa Leone XI, Sinner e il tennis

Papa Leone XIV è un grande appassionato di sport: dal tennis al baseball, Robert Francis Prevost crede nei suoi valori, lo segue in tv, quando può fa il tifo e ha più di qualche simpatia. Il nuovo pontefice lo aveva raccontato in un'intervista rilasciata nel settembre 2023 al sito dell'Ordine di Sant'Agostino. "Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis. Da quando ho lasciato il Perù - aveva detto in quell'occasione Prevost, missionario in Sudamerica per oltre un decennio - ho avuto poche occasioni per allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo. Finora il nuovo lavoro non mi ha lasciato molto tempo libero".

Restando al tennis, papa Leone apprezza lo stile di Carlos Alcaraz e la curiosità è che è stato eletto a Roma proprio nel periodo degli Internazionali d'Italia . Fa sorridere anche che al Foro Italico, tra l'iconico Pietrangeli e il campo 5 (sul maxischermo che di solito proietta i risultati del Masters 1000 di Roma), si siano collegati con la diretta da piazza San Pietro per seguire i momenti cruciali della sua elezione l'8 maggio.