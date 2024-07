Il 31enne centrocampista è stato squalificato per 4 anni per la positività al testosterone dello scorso 20 agosto ed è in attesa di discutere il ricorso al Tas di Losanna: "Tutto il possibile per tornare in campo"

Paul Pogba "non è finito, Pogba è qua e fin quando non vedrete me dire che sono finito state tranquilli. Ho una voglia di tornare incredibile, mi sento come un bambino che vuole essere professionista. Mi alleno, faccio tutto il possibile per tornare in campo". Queste le parole del giocatore ai microfoni di Sky Sport dalla Merkur-Spiel Arena di Duesseldorf, dove, invitato dalla Federcalcio francese, ha assistito all'ottavo di finale di Euro 2024 contro il Belgio.

Il 31enne centrocampista è stato squalificato per 4 anni per la positività al testosterone dello scorso 20 agosto ed è in attesa di discutere il ricorso al Tas di Losanna. "Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve, ho il contratto ma non ho avuto l’opportunità di parlare con direttore e allenatore…c’è silenzio -aggiunge Pogba-. Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello ma dovete chiedere a loro".