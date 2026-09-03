circle x black
Cerca nel sito
 

US Open, Popyrin rivela: "Per colpa del tennis mi sono rovinato il matrimonio..."

Il tennista australiano ha raggiunto il secondo turno dello Slam americano

Alexei Popyrin - Ipa/Fotogramma
Alexei Popyrin - Ipa/Fotogramma
03 settembre 2026 | 10.40
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Alexei Popyrin 'depresso' agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista australiano è impegnato nel secondo turno dello Slam americano, dopo aver vinto all'esordio con Grigor Dimitrov, ma il percorso fino a New York non è stato facile.

"Dopo Wimbledon ero a pezzi. Temevo che non mi sarei goduto il mio matrimonio a causa del tennis e quando ho avuto quel pensiero per la prima volta ho detto ‘Ok, c'è decisamente qualcosa che non va. Devo prendermi del tempo e capire cosa’", ha rivelato Popyrin direttamente dagli Stati Uniti.

La cosa più difficile per lui è separare la sua carriera dalla vita personale: "Cerco di vedere questo momento pensando che è solo un viaggio e tutto ciò che devo fare è continuare a confidare nel percorso. Sto cercando di non associare i miei risultati alla persona che sono".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
popyrin popyrin us open us open
Vedi anche
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza