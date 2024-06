Allarme rosso per sei club della Premier League che dovranno vendere giocatori importanti entro il 30 giugno per rispettare le regole del Fair Play finanziario interno del massimo campionato inglese. Lo annuncia Sky Sports UK facendo i nomi delle società in difficoltà: Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest e Leicester City. Il 30 giugno è la data in cui i club chiudono i bilanci e devono dimostrare all'organo di controllo finanziario della Premier League di avere perdite non superiori ai 105 milioni di sterline nell'ultimo triennio.

Il quadro finanziario può costringere le società a cedere giocatori appetibili sul mercato. In teoria, anche i club italiani potrebbero provare ad approfittare della situazione per mettere a segno un colpo. Il problema principale, però, è legato agli ingaggi dei calciatori in uscita dalla Premier League: se il costo del cartellino può scendere e diventare alla portata per squadre di Serie A, più complicato conciliare bilanci italiani con ingaggi tipici del calcio inglese.

In Italia potrebbe rimanere Romelu Lukaku, di proprietà del Chelsea e reduce da una stagione in prestito alla Roma. Il nome dell'attaccante belga è stato accostato al Napoli, dove ritroverebbe Antonio Conte, e al Milan. Nell'orbita della Juve viene collocato Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell'Aston Villa, che dai bianconeri potrebbe prelevare l'americano Weston McKennie.